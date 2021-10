Remco Evenepoel heeft contact gehad met Wout van Aert

Komt het weer goed tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert? Er is alvast al contact geweest tussen de twee. Na het WK leek er een haar in de boter te zitten, nadat Evenepoel in 'Extra Time Koers' verklaarde dat de tactiek onduidelijk was. Uitlatingen die Van Aert niet verstandig vond.

Evenepoel liet na de Giro dell'Emilia in een reactie bij Het Nieuwsblad weten dat hij misschien iets te negatief gereageerd heeft en dat het allemaal niet slecht bedoeld was. Hij heeft ook reeds contact gehad met Wout van Aert via Whatsapp. De eerste stap om de lucht te klaren is dus gezet. FOCUS EERST OP EIGEN KOERSEN Beide renners hebben wel besloten zich eerst en vooral te focussen op hun eigen koersen. Voor Wout van Aert is er vandaag een belangrijke afspraak met Parijs-Roubaix. Voor Evenepoel was de Giro dell'Emilia de eerste van drie Italiaanse koersen. Vooral de Ronde van Lombardije zal met stip aangeduid staan. De afspraak is gemaakt om nadien nog eens te praten over wat er op en na het WK gebeurd is. Evenepoel maakt zich sterk dat ze beiden volwassen genoeg zijn om alles uit te praten.