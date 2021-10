🎥 Annemiek van Vleuten kan al enkele meters wandelen na haar zware val in Parijs-Roubaix: "Een ziekenhuis in Roubaix gaf de raad om drie weken horizontaal in bed te blijven"

Rust lijkt niet in het woordenboek van Annemiek van Vleuten te staan. De Nederlandse renster brak haar schaambeen in Parijs-Roubaix, maar ondertussen kan ze wel al enkele meters wandelen. Ze heeft zelf een filmpje gepost op Twitter met wat uitleg.

"De artsen van het Rijnstate-ziekenhuis adviseerden om te gaan lopen en de hoeveelheid pijn als richtlijn te gebruiken. Ik begon de dag met 3 stappen, maar vandaag al meters! Een ziekenhuis in Roubaix gaf de raad om drie weken horizontaal in bed te blijven... naar dit! Het tussenseizoen ziet er nu veel beter uit", aldus van Vleuten.

40h later ⬇️! Doctors @Rijnstate advised to start to walk and use the amount of pain as a guideline. I started y'day with 3 steps, today already meters! From advise in Roubaix hospital to stay 3 weeks horizontal in bed... to this! Off season looks way better now! 😎 pic.twitter.com/Az2194RgkF