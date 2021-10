Remco Evenepoel heeft lovende woorden voor ploegmaat na zege in Coppa Bernocchi: "Zonder hem was het niet mogelijk geweest"

Remco Evenepoel heeft vandaag vertrouwen kunnen tanken voor de Ronde van Lombardije. Hij haalde namelijk de overwinning binnen in de Coppa Bernocchi na een indrukwekkende koers.

Evenepoel ging er namelijk op 140 kilometer van de streep vandoor met 4 renners en op 40 kilometer van de streep ging onze landgenoot solo in de aanval. Hij kwam ook als eerste over de streep met een voorsprong van bijna twee minuten op de eerste achtervolgers.

Eén van de vier renners die mee weg waren, was Fausto Masnada, ploegmaat van Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step. Hij heeft heel wat werk verricht voor Evenepoel en daar is onze landgenoot dan ook zeer tevreden over. "Het is een overwinning van de ploeg, want zonder de hulp van Fausto was het niet mogelijk geweest", legde Evenepoel uit bij Sporza.