Straffe prestatie van Remco Evenepoel in de Coppa Bernocchi: landgenoot rijdt iedereen in de vernieling en zet eerste achtervolgers op bijna 2 minuten

In Italië stond vandaag de Coppa Bernocchi op het programma. Remco Evenepoel had er duidelijk zin in, want hij ging met vier andere renners in de aanval op meer dan 100 kilometer van de streep en hij kwam uiteindelijk ook solo aan.

Op 140 kilometer van de streep besloot Remco Evenepoel om zijn duivels te ontbinden. Er konden slechts vier renners mee met Evenepoel: de Fransman Thibaut Pinot en dan nog de Italianen Alessandro Covi, Fausto Masnada en Samuele Battistella. 100 kilometer later ging onze landgenoot er alleen vandoor. Zijn vier kompanen konden hem niet volgen en zo haalde Evenepoel met een solo van 40 kilometer op een indrukwekkende manier de overwinning binnen. Covi werd tweede op bijna twee minuten, terwijl Masnada het podium mocht vervolledigen.