Deceuninck-Quick-Step viert feest na overwinning Remco Evenepoel: "Op een avond zonder Facebook en Instagram"

Sterke prestatie van Remco Evenepoel in de Coppa Bernocchi. Onze landgenoot reed maar liefst 140 kilometer in de aanval en de laatste 40 kilometer deed hij zelfs alleen. Hij kwam uiteindelijk solo als eerste over de finish.

Evenepoel wilde zich laten zien in de Coppa Bernocchi, want de Italiaanse eendagswedstrijd is een goede voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Het is Evenepoel ook gelukt, want hij maakte brandhout van zijn concurrenten.

Reden voor een feestje dus maandagavond bij Deceuninck-Quick-Step. Iedereen zal nog eens goed met elkaar gepraat kunnen hebben, want op sociale media zitten was moeilijk door de panne bij Facebook, Instagram en Whatsapp. "Op een avond zonder Facebook en Instagram", schreef Deceuninck-Quick-Step dan ook op Twitter.