Intermarché-Wanty-Gobert trekt met deze selectie naar Binche-Chimay-Binche: allerlaatste wedstrijd voor een landgenoot, Ook Pasqualon en broers Van Poppel van de partij

Intermarché-Wanty-Gobert wil scoren in Binche-Chimay-Binche. De Belgische wielerformatie neemt dan ook enkele sprinters mee naar de wedstrijd, want zo zijn onder meer de Italiaan Pasqualon en de Nederlandse broers Van Poppel van de partij.

Voor Ludwig De Winter wordt het een speciale koers, want het is de allerlaatste wedstrijd van onze landgenoot als renner. Daarnaast rekent Intermarché-Wanty-Gobert ook op Pieter Vanspeybrouck, Loic Vliegen en Jonas Koch.

For his last race, Ludwig De Winter will accompany Danny Van Poppel, winner of Binche-Chimay-Binche in 2018



