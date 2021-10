Tom Boonen ziet Deceuninck-QuickStep fouten maken: "Dat is een echte flater"

Yves Lampaert werd in Parijs-Roubaix pas vijfde, nadat hij met wel heel veel lekke banden af te rekenen kreeg.

Lampaert leek in topvorm voor Parijs-Roubaix. Hij zei achteraf ook dat hij wellicht de beste renner in koers was, maar dat lekke banden hem nekten.

Tom Boonen merkte op dat Deceuninck-QuickStep met ontzettend veel lekke banden af te rekenen kreeg binnen de ploeg.

Daar zou de materiaalkeuze wel eens voor iets tussen kunnen zitten. Oliver Naesen merkte op dat Lampaert niet tubeless reed, dat zijn banden zonder binnenband waardoor je minder kans hebt op een lekke band.

“Waarom zou je dat doen?”, vraagt Tom Boonen zich af bij HLN Sportcast. “Dat vind ik toch een flater.”