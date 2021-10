Wout van Aert schept een beetje duidelijkheid over wanneer hij in de cross zal meerijden

Wout van Aert maakte na Parijs-Roubaix bekend dat hij een rustpauze inlast vooraleer hij in het veldrijden te zien zal zijn.

Van Aert voorziet een periode van ongeveer drie weken rust, al zal hij de conditie wel onderhouden met wat loopactiviteiten.

Welke zijn eerste cross zal zijn, dat weet hij nog niet. Er werd gedacht dat hij op 27 november in Kortrijk van de partij zou zijn, maar dat klopt niet. “Als ik daar ben zal het in mijn jeansbroek zijn”, zegt Van Aert aan HBVL.

“Het zal zeker in december zijn. Om dan via een goeie kerstperiode naar de kampioenschappen toe te werken. Hoeveel crossen ik ga doen? Ik zou nu kunnen zeggen tien, maar het kunnen er misschien wat meer worden. Het is niet dat tien per se goed is en vijftien te veel. Alles hangt af van de periode. We gaan het verder bespreken.”