Breedte bij Deceuninck-Quick.Step stemt Evenepoel positief: "We gaan daar met een heel sterke ploeg naartoe"

De sterkte van Deceuninck-Quick.Step moet volgens Remco Evenepoel ook een voordeel zijn in de Ronde van Lombardije, de laatste grote afspraak van zijn seizoen. Hoe geweldig zou het niet zijn als Evenepoel daar met de ploeg een zege kan vieren, na zijn val in de vorige editie?

Deceuninck-Quick.Step speelt de kracht van zijn ploeg aan in vele wedstrijden doorheen het seizoen en dat moet volgens Evenepoel ook het opzet zijn in Lombardije. "We gaan daar met een hele sterke ploeg naartoe. Ook met een wereldkampioen in onze rangen. Er zijn een paar jongens die de afgelopen weken getoond hebben dat ze heel sterk zijn."

Ik hoop het seizoen goed af te sluiten

Met mannen als Evenepoel, Almeida en Alaphilippe aan de start heeft Deceuninck-Quick.Step alvast goede papieren. Evenepoel behoedt zich toch voor enige grootspraak met het oog op het resultaat. "Wat daar mogelijk is? Goeie vraag. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Ik hoop gewoon het seizoen goed af te sluiten."

Na het WK in Vlaanderen zei Remco Evenepoel dat hij hoopte eventueel nog een overwinning te kunnen behalen in de Italiaanse koersen. Die heeft hij sowieso al beet na zijn triomf in de Coppa Bernocchi. In dat opzicht kan hij met een ontspannen gevoel beginnen aan de Ronde van Lombardije, dat kan alleen maar helpen.