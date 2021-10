Sven Vanthourenhout laat zich uit over crossen in VS: "Goeie sfeer, maar veel sponsors zijn er niet opgesprongen"

Na het WK op de weg kan Sven Vanthourenhout zich ook weer richten op de cross. De trip naar de VS staat daar weer voor de boeg met drie Wereldbekermanches op het programma. Niet iedereen staat er voor te springen. Laurens Sweeck bijvoorbeeld past.

Bondscoach Vanthourenhout zegt in HLN begrip te tonen voor de argumenten om niet te gaan. "Bij een trip naar de VS verlies je twee à drie weken trainingsintensiteit. Het is een serieuze investering. Een middenmotor houdt er weinig aan over. Door de uitbreiding heb je na de VS nog voldoende WB-wedstrijden om er iets van te maken in het puntenklassement. Al kunnen de renners die wel gaan nu natuurlijk al een mooie voorsprong nemen."

Nochtans spreken die Amerikaanse crossen het lokale publiek ginds wel aan. "Op zich leven die wedstrijden wel. Er is een goeie sfeer. Maar veel Amerikaanse sponsors zijn er niet opgesprongen. Tegenover het allereerste jaar zie ik nog geen grote boom. Maar nu komt ook nog het WK in de VS aan."

INTERNATIONALE EVOLUTIE

Het blijft toch ook een goede zaak dat de Wereldbeker veldrijden veel meer is dan enkel wedstrijden in België en in Nederland. "Ik sta zeker ook open voor de kans om internationaal te blijven evolueren. Italië staat nu toch ook op de WB-kalender."