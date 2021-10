Helse rit voor renner van Alpecin-Fenix: vier mannen met bivakmutsen halen machete boven en stelen zijn fiets!

Van een helse ervaring gesproken, dit was er echt één. De fiets van een renner van Alpecin-Fenix is gestolen op een agressieve en gevaarlijke manier. Alexander Richardson werd in Londen overvallen en hield daar ook verwondingen aan over.

"Een schokkende ervaring in Richmond Park", opent Richardson zijn relaas op zijn Instagrampagina. "Ik was mijn training aan het afronden toen vier mannen op twee moto's mij begonnen te achtervolgen. Ik wist dat ze mijn fiets wilden nemen." Dat werd nadien wel erg duidelijk, met ook fysieke schade voor Richardson tot gevolg. "Aan 60 kilometer per uur reed één van de motoren op mij in. Ik hield me vast aan mijn fiets, maar de tweede motor sleepte mij en mijn fiets nog honderd meter verder. Nadien haalden ze een machete boven en liet ik mijn fiets gaan." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Alexandar Richardson (@alexrichitaly) Een wijselijk besluit, het is zo al erg genoeg. "Ik heb snij-en schaafwonden en een gezwollen heup. De politie heeft dit genoteerd als een gewapende overval en hopelijk worden de criminelen gevonden." Na de overval werd Richardson opgehaald door zijn echtgenote.