Pech voor landgenoot in Parijs-Tours:: hij was mee in kopgroep met Dewulf en Bonnamour, maar lekke band strooit roet in het eten

Parijs-Tours werd niet de wedstrijd van Frederik Frison. De renner van Lotto Soudal zat mee in de kopgroep met Dewulf en Bonnamour en kon zo mee strijden voor de overwinning, maar een lekke band strooide roet in het eten.

Frison kreeg namelijk deze lekke band op 12 kilometer van de streep en zo kwam hij nooit meer terug tot bij de kopgroep. Wie wel nog bij de kopgroep kwamen, waren Démare en Stuyven en de zege was zo uiteindelijk ook nog voor Démare.

🇫🇷 #ParisTours No! A puncture for @FrisonFrederik!

Just as he and his two companions had 38" on the reduced peloton with 6 chasers in between.

12 km left to go.