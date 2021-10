Marianne Vos na overwinning in Waterloo: "Parijs-Roubaix was een goede voorbereiding op deze wedstrijd"

Marianne Vos wil voorlopig niet weten van een rustperiode. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma eindigde vorige wek nog op een knappe tweede plaats in Parijs-Roubaix en het voorbije weekend kon ze de cross in Waterloo op haar naam zetten.

Marianne Vos is in vorm. Na haar tweede plaats in Parijs-Roubaix won ze namelijk de vrouwencross in Waterloo (Verenigde Staten). Volgens Vos was Parijs-Roubaix een goede voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen.

"Na het wegseizoen heb je normaal gesproken een bepaalde vorm die je goed kunt meenemen naar het veldrijden, maar het is natuurlijk wel een andere stijl van koersen. Het is ongelooflijk dat het afgelopen zondag nog Parijs-Roubaix was en dat we nu hier zitten. Ik moet toegeven dat Parijs-Roubaix een beetje veldrijden was, dus het was een goede voorbereiding voor deze wedstrijd", aldus Vos in een interview bij Cyclingnews.