Tim Wellens zit vastgeroest bij Lotto Soudal: "Maar dat loon zal hij nergens anders krijgen"

Tim Wellens kan best een nieuwe start gebruiken in zijn carrière, want bij Lotto-Soudal zit hij een beetje vastgeroest.

Volgens analist Johan Vansummeren had Wellens andere keuzes moeten maken. “Wellens had destijds op dat aanbod van Jumbo-Visma moeten ingaan”, zegt Vansummeren aan HBVL. “Die Nederlandse ploeg is sindsdien naar een hoger niveau gegroeid, daar waar Tim is gestagneerd.”

Vansummeren heeft ook nog een goede raad voor alle renners. “Ik ben ervan overtuigd dat je als renner nooit langer dan vijf à zes jaar bij dezelfde ploeg mag blijven. Nu lijkt het erop dat Tim een beetje zit vastgeroest bij Lotto Soudal, waar hij een loon ontvangt dat hij bij andere teams niet snel zal krijgen.”

Toch lijkt er een nieuwe wind te komen. “Hij zit dus wat gevangen in een gouden kooi. Toch is niet alles kommer en kwel: hij wint twee koersen en bij Lotto Soudal lijkt de kentering ingezet met het ontbolsteren van Vermeersch en Van Moer. Wie weet profiteert Wellens in 2022 mee van een opwaartse spiraal?”