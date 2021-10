Vergeet Ganna, op 3 november valt Brit werelduurrecord van Campenaerts aan

Filippo Ganna liet deze week weten dat hij overweegt om het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan te vallen, maar een Britse renner onderneemt al op 3 november een poging.

De Internationale Wielerunie (UCI) liet vandaag weten dat de Brit Alex Dowsett op 3 november in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes een poging zal ondernemen om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te verbreken.

In 2015 had Dowsett het record al een maand in handen, maar dat werd even later door zijn landgenoot Bradley Wiggins aan flarden gereden.

Campenaerts reed zijn besttijd in 2019, met 55,089 kilometer. “Qua moeilijkheidsgraad weet ik dat Victor de lat heel hoog heeft gelegd”, laat Dowsett weten. "Het zal een hele opgave worden, maar ik denk dat ik het kan. De grootste hindernis deze keer in Mexico zal de hoogte zijn. Door de ijle lucht op grote hoogte is er minder vermogen nodig dan op zeeniveau, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de ijle lucht zorgt ook voor een zwaardere ademhalingsomgeving. Wij denken dat het uiteindelijk meer voordelen dan nadelen zal hebben om op hoogte te rijden.”