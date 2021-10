Deceuninck-Quick-Step beste wielerploeg van het afgelopen seizoen: Belgische wielerformatie haalt het voor INEOS Grenadiers

Deceuninck-Quick-Step heeft er opnieuw een fabelachtig seizoen opzitten. De Belgische wielerploeg won maar liefst 65 wedstrijden het afgelopen wielerjaar. Daardoor staan ze ook op de eerste plaats in de UCI Team Ranking.

Het seizoen is nog niet helemaal afgelopen, maar met 65 overwinningen is Deceuninck-Quick-Step duidelijk de grote overwinnaar dit seizoen. Met 15591.21 punten staat de Belgische wielerploeg ook comfortabel aan de leiding in de UCI Team Ranking.

Deceuninck-Quick-Step lijkt het seizoen dus af te sluiten als de beste ploeg van het afgelopen jaar. INEOS Grenadiers staat op de tweede plaats met 14888.66 punten, terwijl Jumbo-Visma het podium zal vervolledigen met 12914.67 punten.