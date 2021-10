Deceuninck-Quick-Step neemt afscheid van ex-renner die met pensioen gaat: "Een gelukkig pensioen voor één van de beste lead out-mensen uit de recente geschiedenis"

Ook bij Deceuninck-Quick-Step heeft Fabio Sabatini het mooie weer gemaakt. De Italiaan was in het verleden maar liefst vijf jaar actief voor de Belgische wielerformatie en hij heeft in veel overwinningen bijgedragen.

Deceuninck-Quick-Step heeft nu ook op Twitter afscheid genomen van Sabatini. "Een gelukkig pensioen voor één van de beste lead out-mensen uit de recente geschiedenis, een lid van de Wolfpack voor vijf jaar en een man die heeft bijgedragen aan veel van onze overwinningen", aldus Deceuninck-Quick-Step.

Happy retirement to one of the best lead-out men in recent memory, a member of the Wolfpack for five years and a guy who contributed to many of our wins - @SabatiniFabio 😃



Photo: @GettySport pic.twitter.com/vAKExFMu7c