Deceuninck-Quick-Step neemt volgend seizoen afscheid van Amerikaanse renner

Deceuninck-Quick-Step zal volgend seizoen niet langer op Ian Garrison kunnen rekenen. Remco Evenepoel heeft op zijn Facebook-pagina namelijk afscheid genomen van de Amerikaanse renner.

Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat Álvaro Hodeg en João Almeida zullen vertrekken bij Deceuninck-Quick-Step en daar komt nu ook Ian Garrison bij. Het is echter nog niet duidelijk wat de volgende uitdaging voor de Amerikaan zal worden.

Het was Remco Evenepoel die het nieuws bekend maakte op zijn Facebook-pagina. "Ciao Hodeg, Garrison en João Almeida. Het allerbeste in jullie nieuwe teams! Het was mij een genoegen om met jullie te rijden! Veel succes en tot ziens in het peloton", aldus onze landgenoot.