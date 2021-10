UPDATE: imponerende onemanshow van Hermans in de modder in Fayetteville, Brand wint titanenstrijd bij dames

In Fayetteville stond deze avond de cross bij de mannen en vrouwen op het menu. Hermans en Brand, dat zijn de winnaar en winnares van de tweede Wereldbekermanche. Hermans soleerde met overmacht naar de overwinning, bij de dames haalde Brand het deze keer wel van Vos.

In Waterloo maakte Marianne Vos al een uitstekende indruk door de cross te winnen, maar daar had de Nederlandse renster het al niet onder de markt met Lucinda Brand. Ook vandaag in Fayetteville waren beide dames aan elkaar gewaagd.

Uiteindelijk toonde wereldkampioene Lucinda Brand zich in de laatste ronde de sterkste. Ze reed weg van Vos en heeft zo ook haar eerste overwinning beet in de Verenigde Staten. Uiteindelijk gingen ook Betsema en Honsinger in de laatste ronde nog over Vos, waardoor Vos, ondanks een sterke wedstrijd, tevreden moest zijn met de vierde plaats.

Update: Bij de mannen ging Toon Aerts voorvarend van start met een sterke openingsrond. Nadien nam Quinten Hermans in de modder indrukwekkend over en liet hij al de rest zwart voor de ogen zien. Ze zagen hem niet meer terug: aan de aankomst had Hermans 37 seconden over op Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout had zich na pech nog naar een derde plaats geknokt. Aerts kwam zich wat tegen en viel net naast het podium.