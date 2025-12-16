"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

Het ging wat moeizamer dan verwacht, maar Mathieu van der Poel won in Namen toch bij zijn rentree in het veld. Thijs Zonneveld analyseerde de terugkeer van de wereldkampioen in het veld.

Mathieu van der Poel was niet bijzonder dominant in Namen, hij wachtte tot de laatste ronde om Vanthourenhout, Van der Haar en Nys definitief van zich af te schudden. En zo won Van der Poel toch weer opnieuw.

Van der Poel wint Namen pas in de laatste ronde

"Het was een heerlijke cross die pas in de laatste ronde werd beslist en waar nog een boel over na te praten is", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "In tegenstelling tot Van der Poel zijn eerste cross van vorig seizoen in Zonhoven, toen was het na een minuut klaar."

Van der Poel had vooraf maar twee trainingen op zijn crossfiets afgewerkt, maar toch kon hij de wedstrijd naar zijn hand zetten. "Het slaat eigenlijk helemaal nergens op... Dat je twee keer op de crossfiets zit en dan direct wint. Het is irritant en prachtig tegelijk."

Wordt Van der Poel alleen maar beter?

"Hij zei na afloop ook dat hij nog niet echt goed is, wat natuurlijk funest is voor het ego van de tegenstand. Van der Poel wordt nu alleen nog maar beter, crosstechnisch, maar ook conditioneel", stelt Zonneveld.

"Maar dan nog was het heel lang geleden dat een cross met Van der Poel na een half uur nog niet beslist was. Het was best uniek dat hij pas in de slotronde wegreed, niet alleen bij Nys, maar ook bij Vanthourenhout en Van der Haar. Het gaat de komende weken waarschijnlijk echt nog wel anders zijn, zeker in de zandcrossen."