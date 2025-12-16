"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het ging wat moeizamer dan verwacht, maar Mathieu van der Poel won in Namen toch bij zijn rentree in het veld. Thijs Zonneveld analyseerde de terugkeer van de wereldkampioen in het veld.

Mathieu van der Poel was niet bijzonder dominant in Namen, hij wachtte tot de laatste ronde om Vanthourenhout, Van der Haar en Nys definitief van zich af te schudden. En zo won Van der Poel toch weer opnieuw. 

Van der Poel wint Namen pas in de laatste ronde

"Het was een heerlijke cross die pas in de laatste ronde werd beslist en waar nog een boel over na te praten is", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "In tegenstelling tot Van der Poel zijn eerste cross van vorig seizoen in Zonhoven, toen was het na een minuut klaar."

Van der Poel had vooraf maar twee trainingen op zijn crossfiets afgewerkt, maar toch kon hij de wedstrijd naar zijn hand zetten. "Het slaat eigenlijk helemaal nergens op... Dat je twee keer op de crossfiets zit en dan direct wint. Het is irritant en prachtig tegelijk."

Wordt Van der Poel alleen maar beter?

"Hij zei na afloop ook dat hij nog niet echt goed is, wat natuurlijk funest is voor het ego van de tegenstand. Van der Poel wordt nu alleen nog maar beter, crosstechnisch, maar ook conditioneel", stelt Zonneveld. 

Lees ook... "Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross
"Maar dan nog was het heel lang geleden dat een cross met Van der Poel na een half uur nog niet beslist was. Het was best uniek dat hij pas in de slotronde wegreed, niet alleen bij Nys, maar ook bij Vanthourenhout en Van der Haar. Het gaat de komende weken waarschijnlijk echt nog wel anders zijn, zeker in de zandcrossen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Thijs Zonneveld

Meer nieuws

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

08:30
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

07:00
Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

08:00
Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

21:30
Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

17:00
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

12:30
Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

20:30
"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

20:00
Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

19:00
Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

18:30
"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

18:00
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

13:30
Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

15/12
Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

16:30
Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

15/12
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

16:00
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15:00
📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

14:00
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

13:00
Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

12:00
Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

11:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

10:00
Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

09:00
Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

15/12
"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

15/12
Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

14/12
Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

14/12
Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

14/12
Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

14/12
Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

14/12
Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

14/12
🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

14/12
Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

14/12
Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

14/12
Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

14/12
Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

14/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Sven Nys Michael Vanthourenhout Tim Wellens Wout Van Aert Thijs Zonneveld Johan Museeuw Bart Wellens Florian Vermeersch Mads Pedersen Mattias Skjelmose Johan Bruyneel Axel Merckx Giovanni Carboni Gianni Vermeersch Paul Herygers Lucinda Brand

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved