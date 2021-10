📷 Julian Alaphilippe en Mark Cavendish wonen samen parcoursvoorstelling Tour de France bij

Donderdagmiddag is het zo ver. Dan wordt het nieuwe parcours van de Tour de France voorgesteld. De renners zijn uiteraard razend benieuwd en Cavendish en Alaphilippe zijn zelfs aanwezig op de parcoursvoorstelling.

Het nieuwe Tour-parcours wordt donderdagmiddag voorgesteld aan de pers en de renners. Uiteraard zit iedereen vol zenuwen af te wachten op het nieuwe parcours en het is voor de renners niet anders, want zij willen uiteraard weten of er kansen zijn op ritoverwinningen of zelfs meer.

Mark Cavendish en Julian Alaphilippe, twee renners van Deceuninck-Quick-Step, zijn ook aanwezig op de parcoursvoorstelling. Het zijn uiteraard twee renners waar volgend seizoen zeker naar gekeken zal worden in de Ronde van Frankrijk.