Bart Wellens heeft slecht nieuws voor renners die aan het WK veldrijden deelnemen

De wereldbekercross in het Amerikaanse Fayetteville is bijna hetzelfde parcours als dat van het WK in januari 2022.

Bart Wellens was in Fayetteville met Tormans Cyclocross Team. Hij nam het parcours voor het WK onder de loep. “Dit parcours is een WK-waardig”, zegt de dubbele wereldkampioen. “Ik had al beelden gezien op YouTube en dan zag je nog veel rotspartijen. Dat hebben ze allemaal netjes opgehoogd en bedekt met grasmatten. Het gevolg is wel dat het een snel parcours is.”

Slecht nieuws voor de renners, want niemand zal hier de grote drie kunnen kloppen.. “Op die powerklim zal niemand in staat zijn om Van Aert, Van der Poel en Pidcock te volgen. En dat zeg ik met het grootste respect voor de renners die nu hier zijn. Een goede Iserbyt kan veel, idem voor Toon Aerts en Quinten Hermans op die klim. Maar zij kunnen niet de wattages ontwikkelen die de andere drie wel hebben.”

Volgens Wellens is het wel uitkijken of de drie toppers aan het WK zullen deelnemen. “De vraag is maar of ze de moeite zullen doen om de oversteek te maken, zo kort voor de start van het wegseizoen. Maar als ze erbij zijn, zijn zij de favorieten.”