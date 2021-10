Thibau Nys heeft succesvolle operatie aan zijn sleutelbeen achter de rug: "Dit weekend rustig op de rollen fietsen en dan bekijken wanneer ik mijn comeback kan maken"

Thibau Nys kwam vorige week nog zwaar ten val in de cross in Waterloo, Verenigde Staten, en daarbij had onze jonge landgenoot zijn sleutelbeen gebroken. Hij is dinsdag echter al geopereerd.

De operatie is vlot verlopen en Thibau Nys laat bij Sporza weten dat hij erop hoopt dat hij dit weekend al lichtjes kan trainen. "Ik hoop dat ik dit weekend terug op de rollen kan fietsen en het opnieuw stelselmatig ga kunnen opbouwen", vertelde Thibau Nys. Onze jonge landgenoot weet echter nog niet wanneer hij zijn comeback zal kunnen maken in het veld. "Over twee weken zal er een check-up gebeuren bij mijn dokter, Toon Claes. Samen gaan we dan bekijken wanneer een comeback mogelijk wordt", aldus Nys.