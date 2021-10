Amerikaanse veldrijdster mist het vuur en hangt per direct de fiets aan de haak: "De best mogelijke beslissing"

Een plots afscheid in het veldrijden. Na de eerste twee WB-crossen in de VS besloot de Amerikaanse Katie Keough om haar wielercarrière stop te zetten. Ze was al van plan om dat eind dit seizoen te doen, maar hangt nu per direct haar fiets aan de haak.

"Ik heb twee jaar lang geprobeerd om het vuur terug te krijgen, het vuur dat je nodig hebt op wedstrijddagen. Ik heb eindelijk het lef gevonden om toe te geven dat het geen zin heeft om zoiets te forceren", legt Keough uit op Instagram. "Het is niet eerlijk tegenover mezelf en zeker niet tegenover het team rondom mij." Dat betekent dus het onmiddellijke einde van haar veldritloopbaan. "Hoewel dit een paar maanden eerder gebeurt en op een andere manier dan voorzien, verlaat ik de sport met enige sier. Ik vier immers het feit dat ik dit verhaal kan afronden met de meest heerlijke herinneringen en verwezenlijkingen." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kaitie Keough (@kaitiekeough) Keough stond jarenlang bekend als één van de subtoppers in het veld. "Het beste aan mijn periode in deze sport? De relaties die ik heb opgebouwd. Ik ben triest dat het zo moet eindigen, maar ik weet dat het de best mogelijke beslissing is."