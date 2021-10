Assistent-bondscoach dicht Van Aert sowieso grote kans toe: "Met Wout zeker van succes vroeg of laat in de Tour"

Een Wout van Aert op de top van zijn kunnen, die schittert sowieso in de Tour. Assistent-bondscoach Serge Pauwels bekijkt het op die manier. Iedereen is nu druk aan het discussiëren over het parcours van de Tour van 2022. Hoe dat er ook zou uitzien, Van Aert zou altijd voor ritwinst kunnen gaan.

Net als vorig jaar biedt het openingsweekend mooie kansen voor een renner als Van Aert. "Het begin van de Tour met een korte tijdrit is voor Wout zeker niet slecht", geeft Serge Pauwels aan bij Sporza. "Hij kan sowieso dicht finishen dan. Daarna volgen twee ritten in Denemarken en daarin is hij ook niet kansloos."

Het is niet dat die kansen nadien verminderen, want Van Aert is zo'n complete renner dat hij op elk terrein in aanmerking komt voor ritzeges. "Was het parcours volledig anders, dan zouden we nog zeggen dat het voor Wout veel kansen oplevert. Als je massasprints, bergritten en tijdritten kan winnen, dan maak je overal kans. Met Wout zijn we bijna zeker van succes vroeg of laat in de Tour van 2022."

TITELVERDEDIGER OPNIEUW FAVORIET

Een Van Aert zal de Tour zeker kleur geven en voorts zal de aandacht opnieuw gaan naar de strijd voor de gele trui. "Uiteindelijk zal de beste toch weer winnen en dat is voor mij pnieuw Pogačar", voorspelt Pauwels. "Die jongen kan alles en ik ga ervan uit dat hij ook op de kasseien mee zal doen vooraan als hij geen pech heeft."