Discussie sleept aan: "Het irriteert veel mensen dat Nys altijd zegt hoe belangrijk Amerika voor de cross is"

Het is de discussie van het moment in het veldrijden: de crossen in de VS. Sven Nys is een grote voorstander. Er zijn er zo nog, maar er zijn ook felle criticasters. Niet iedereen in de veldritwereld zit dus op dezelfde golflengte als Nys.

Met Trek heeft diens ploeg een sponsor voor wie de belangen wel groot zijn in de crossen in de VS. De andere teams worden geconfronteerd met een andere werkwijze, zo schetst Bart Wellens van Tormans de situatie. "Zij hebben een heel bedrijf achter hen terwijl wij onszelf behelpen met een tentje en minder middelen", aldus Wellens in HLN.

"Het irriteert veel mensen dan wel dat Nys altijd zegt hoe belangrijk Amerika voor de cross is. Terwijl het is: 'Oké, leuk dat we hier zijn, maar we hebben Amerika niet nodig om de cross groot te maken.' We kunnen beter eerst Europa stimuleren, met crossen in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland", is Wellens van mening.

© photonews

Vincent Baestaens van Team Deschacht-Group Hens-Maes heeft al meer Amerikaanse crossen afgewerkt dan de meeste Belgische veldrijders. "Dinsdag vroeg ik een politieagent vlak bij de cross de weg. En hij: 'Cross, cross, wat is dat? ' Hij wist niet dat in zijn eigen stad een veldrit was. Ik denk dat de mindere belangstelling ook komt omdat er geen Amerikaan in uitblinkt. Amerikanen zien graag een Amerikaan winnen."