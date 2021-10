Ook Niels Albert heeft standpunt in 'VS-discussie': "Sven is daar goed in te begrijpen, voor anderen geen meerwaarde"

De 'VS-discussie' is wat momenteel de cross bezighoudt. Ook Niels Albert heeft zich nu uitgesproken over de verplaatsingen van de veldrijders naar Amerika. Hij begrijpt waarom Sven Nys er een voorstander van is, maar heeft evenzeer begrip voor zij die er meer moeite mee hebben.

Crossen in de VS: heeft het iets of niet? "We zijn nu al zeven jaar aan het proberen om dat van de grond te krijgen en dat blijft op hetzelfde niveau. Er is wel belangstelling, maar niet spectaculair veel. Mijn mening is dat we eerst in Europa de cross internationaal moeten krijgen, met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. Ik denk dat dat veel interessanter is dan elke keer de oversteek te maken", doet Albert zijn visie uit de doeken bij HLN.

PRO'S EN CONTRA'S

Sven Nys legt wel de nadruk op het belang van veldritten in Amerika. "Sven is daar heel goed in te begrijpen. Hij heeft daar een hoofdsponsor zitten met Trek, waarvoor dat heel belangrijk is. Daar is ook niets mis mee. Voor anderen is het niet specifiek een meerwaarde. Zoals in alles zijn er pro's en contra's."

De Wereldbekercross in Fayetteville is net achter de rug. Eind dit seizoen gaat daar ook het WK door. "Ik had nu gecrosst in Hoogerheide en dan twee weken voor het WK naar de VS gegaan, daar dan Wereldbekers georganiseerd en het WK gereden. Nu moeten ze twee keer die trip maken."

WK-SELECTIE ALTIJD MOOI

Hoe komt dat het logistiek zo moeilijk is in de VS in vergelijking met Europa? "Het grote verschil is dat eens aangekomen in Amerika de ploegen op zichzelf aangewezen zijn. Als een Amerikaan of Canadees naar hier komt, staan veel gastgezinnen klaar om die jongens te ondersteunen. Er zullen misschien een paar renners zijn die niet naar het WK gaan vanwege die investering. Maar een selectie is toch altijd mooi."