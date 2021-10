Wat na Fayetteville? "Als conditie goed is, zal Quinten zich meten met Van Aert en Van der Poel, maar niet elke keer"

Met zijn knalprestatie in Fayeteville zette Quinten Hermans een stap vooruit. Wat als Van Aert en Van der Poel het veld induiken? Wat blijft er dan nog van over? Kan Hermans met hen de strijd aangaan? In sommige wedstrijden moet dat wel kunnen, denkt zijn trainer Frederik Veuchelen.

Veuchtelen besprak die mogelijkheid bij Sporza. Eén ding is zeker: de overwinning in Fayetteville is geen toevalstreffer. "Ik wist dat er voor Quinten een goede kans was om te scoren, zeker omdat Van Aert, Van der Poel en Pidcock pas later het veld induiken. Het was een bewuste keuze om zo goed mogelijk aan het veldritseizoen te beginnen." Op een gegeven moment zullen 'De Grote Drie' zich wel melden in het veld. Wat is er dan nog mogelijk voor Hermans? "Als de omstandigheden en de conditie goed zijn, zal Quinten zich kunnen meten met Van Aert, Pidcock en Van der Poel. Maar niet elke keer." GROTERE MOTOR Welke kloof moet er dan nog overbrugd worden? "Zij hebben nog iets meer vermogen en een iets grotere motor. Het leveren van piekvermogens, dat kan Quinten ook. Maar die lang aanhouden en dat doen in vermoeidheid, daar zit het verschil nog."