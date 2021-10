Alaphilippe richt de blik op 2022 en is fier op 'zijn' Marion: "Al goede ideeën voor het volgende seizoen"

Voor Julian Alaphilippe is het seizoen reeds voorbij. Zijn blik is nu al gericht op 2022. Ook mee geholpen door het feit dat hij de voorstelling van het parcours van de volgende Tour de France bijwoonde in Parijs. Daar stond zijn vrouw Marion Rousse in de schijnwerpers.

Na een seizoen waarin Alaphilippe opnieuw de regenboogtrui veroverde, is het nu even rust nemen en dan weer aan de slag gaan tijdens de winter. "Het is het moment om de batterijen weer op te laden, met al enkele goede ideeën voor het volgende seizoen." "Dit was een super moment tijdens de voorstelling van het parcours van de Tour de France en de Tour de France voor vrouwen", schrijft Alaphilippe bij een foto waarop hij de pers te woord staat en een foto van zijn vriendin Marion Roussse. C’est l’heure de recharger les batteries avec déjà de belle idées pour saison prochaine.

Super moment à la présentation du prochain @LeTourFemmes & @LeTour 2022.

Chouette de voir comme la nouvelle directrice @Roussemarion se débrouille si bien 😇#fier

Merci à tous et à bientôt! pic.twitter.com/Nb4ZgAxAuW — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) October 15, 2021 Rousse is zelf wielrenster geweest en is de koersdirectrice van de eerste Tour de France voor vrouwen. "Tof om te zien dat de nieuwe koersdirectrice zo goed haar streng trekt." Alaphilippe rondt dan ook af met de #fier. Zowel voor hem als voor Marion zal 2022 een belangrijk jaar worden.