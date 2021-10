Albert twijfelt niet aan Grote 3: "Van der Poel, Van Aert en Pidcock rijden op WK-klim twee tanden groter naar boven"

Niels Albert heeft al enkele mooie prestaties gezien in de cross. Als Van der Poel, Van Aert en Pidcock straks hun opwachting maken, zullen zij het toch weer zijn die de lakens uitdelen. Daar twijfelt Albert niet aan. Het niveauverschil tussen hen en de rest is te groot om te overbruggen.

Het is nu toch al een paar jaar dat die drie vrij laat het veld induiken. "Je zou verwachten dat Van der Poel, Van Aert en Pidcock, net zoals Štybar en Boom destijds, gaandeweg inboeten op interval en techniek. Dat dat er langzaam uitvloeit. Maar die drie onderhouden dat zo verdomd goed met hun tijdrit-en/of mountainbiketrainingen dat daar geen verval op zit".

GIGANTISCH NIVEAUVERSCHIL

Het einde van 'De Grote Drie' in het veldrijden is dus nog niet in zicht. Albert haalt het WK veldrijden als voorbeeld aan. "Dat klimmetje gezien op het WK-parcours in Fayetteville? Van der Poel, Van Aert en Pidcock rijden daar eind januari twee tanden groter naar boven! Nogmaals: er is een gigantisch niveauverschil. Je moet die realiteit onder ogen durven zien."

Geen prettig gevoel voor de Iserbyts, Aerts en Hermans van deze wereld. "Eli, Toon en co. hebben een superdag nodig om die drie uitzonderlijke talenten eens te kunnen kloppen. En dan nog. Op 80-90% zijn ze nog altijd even goed als de rest op 110%."