Baestaens doet er nog een overwinning bij in de VS, Nederlandse Van Anrooij wint Jingle Cross bij de dames

Het blijft Vincent Baestaens voor de wind gaan in de VS. Hij boekte nog maar eens een overwinning, net zoals Shirin van Anrooij dat deed bij de dames in de eerste Jingle Cross. Er staan nog meerdere Jingle Crossen op het programma dit weekend.

Iowa City is dit weekend het epicentrum van het veldrijden, met de Wereldbekermanche die er daar is bijgekomen. Eerst komen er enkele Jingle Crossen aan als opwarmertjes. Vincent Baestaens boekte al meerdere zeges in de VS en deed dat nu ook in Iowa. Hij ging bij de mannen Thijs Aerts vooraf. Twee Belgen dus op de eerste twee plaatsen, de derde plek was voor Eric Brunner.

VAN ANROOIJ DOMINEERT

Bij de dames was het dan weer Shirin van Anrooij die deze C1-veldrit domineerde. De eerste twee plaatsen waren voor Van Anrooij en Hélene Clauzel, dat lag al redelijk snel vast. Marion Norbert Riberolle werd wel nog ingehaald door Caroline Mani. Het was dus Mani die een podiumplek verwierf. Norbert Riberolle, die inmiddels de Belgische nationaliteit heeft, viel net naast het podium.

Dit was dus nog maar het begin van wat een heel druk veldritweekend gaat worden in Iowa. Uitkijken of Baestaens en Van Anrooij de goede lijn kunnen doortrekken in de volgende crossen.