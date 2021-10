Lof van Merckx bezorgt Pogačar kippenvel: "Voel me vereerd, maar koers niet om geschiedenis te schrijven"

Tadej Pogačar en Eddy Merckx hebben samen gedineerd op een sponsorevenement. Dat moet een bijzonder etentje geweest zijn, nadat Merckx eerder al enorme lof bovenhaalde om te prestaties van Pogačar te beschrijven. "Ik denk dat we de nieuwe Merckx gevonden hebben", zei... Merckx zelf.

De vergelijkingen met Merckx komen vanzelf door het feit dat Pogačar niet enkel in de Tour imponeert, maar nu ook klassiekers begint te winnen. "Ik koers niet om geschiedenis te schrijven, maar om het beste in mezelf naar boven te halen en plezier te maken. Ik hou niet van vergelijkingen. Ik probeer gewoon om mijn werk te doen", zegt Pogačar in een gesprek met de Spaanse krant AS.

Ik denk niet dat mijn leven veranderd is na mijn Tourzeges

Hoe slaagt hij er toch in om zo rustig te blijven? "Ik denk niet dat mijn leven veranderd is na mijn twee Tourzeges. Ik heb een goede omgeving rondom mij, met mijn vriendin, familie en vrienden. De media te woord staan of reclameverplichtingen afhandelen, maakt deel uit van mijn beroep."

De woorden van lof waar Merckx Pogačar in onderdompelt, wat doet dat met een mens? "Ze bezorgen me kippenvel en maken me trots. Als iemand als hij, over wie iedereen het unaniem eens is dat hij de grootste ooit is, zich op die manier over jou uitdrukt... Ik ben hongerig naar succes, net zoals Eddy dat was in zijn periode. Ik voel me vereerd door zijn woorden."