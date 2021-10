Valerio Piva fier dat Intermarché-Wanty-Gobert het gravelracen mooie promotie bezorgt

De eerste gravelkoers voor profs is achter de rug. Valerio Piva en Intermarché-Wanty-Gobert vaardigden hiervoor vier renners af. Dat is al een aardig percentage van het deelnemersveld, als je weet dat 37 renners aan de start kwamen. Bij Intermarché geloven ze dus in het gravelracen.

Kévin Van Melsen, Riccardo Minali, Taco van der Hoorn en Boy van Poppel waren de vier renners van Intermarché die meededen aan de Serenissima Gravel. "Ons kwartet was een uitstekende ambassadeur van de CUBE Nuroad C:62 fietsen en heeft voor een mooie promotie van deze nieuwe discipline gezorgd", is sportdirecteur Valerio Piva tevreden. Daar zijn ook goede redenen voor, want de uitslag viel prima mee: Minali spurtte naar een tweede plek, Van Melsen werd vijfde. "Deze mooie resultaten zijn de kers op de taart van hun leuke afsluiter van het seizoen", besluit Piva. GENOTEN VAN DE ERVARING Volgens hem was deze eerste gravelkoers voor wielerprofs dus absoluut een meevaller. "Zowel de renners als mezelf hebben van deze nieuwe ervaring genoten. Het parcours was prachtig en we kregen er mooi weer bovenop."