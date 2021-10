Ben Swift is de nieuwe nationale kampioen op de weg in Groot-Brittannië, Hayter moet tevreden zijn met derde plaats

Vandaag stond in Groot-Brittannië het nationale kampioenschap op de weg op het programma. De overwinning was daarin voor Ben Swift. Hij haalde het voor Fred Wright en Ethan Hayter.

Ethan Hayter wilde in eigen land graag voor de dubbelslag gaan op het nationaal kampioenschap, maar na zijn overwinning in het tijdrijden is Hayter er niet in geslaagd om ook de nationale kampioen op de weg te worden.

De renner van INEOS Grenadiers moest tevreden zijn met de derde plaats. Een ploegmaat van hem werd wel nationaal kampioen, want de overwinning was voor Ben Swift. De tweede plaats was voor Fred Wright van Bahrain Victorious.