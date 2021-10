Geen WorldTour-zege maar ook geen verloren jaar voor Remco Evenepoel: "Volgend jaar een grote vis"

In de VTM-docu 'Ik ben Remco' kan u volgen hoe Remco Evenepoel dit jaar het laatste stuk van zijn revalidatie afhaspelde en in het najaar weer zijn beste niveau bereikte. Al bleef een WorldTour-zege wel uit en moest hij het in de kampioenschappen stellen met podiumplaatsen.

VTM zendt de docu zondagavond uit, maar gaf al een stukje vrij waarin Evenepoel het heeft over zijn resultaten in 2021. "Als je ziet van waar ik kom, mag ik dit zeker niet als een verloren jaar zien. Het is wel waar dat ik tot dusver elk jaar een grote vis beet had. Vorig jaar had ik de Ronde van Polen gewonnen, een WorldTour-koers, en was ik misschien zelfs op weg om een Monument te winnen."

Die balans kan Evenepoel aan het eind van 2021 niet voorleggen. "Dit jaar is er geen enkele WorldTour-koers die ik gewonnen heb. Ik ben tweede op het EK en eindig in de twee tijdritkampioenschappen op het podium: dat is altijd net niet. Als je in de Giro een rit pakt, win je wel een groteronderit. Iets waar heel veel renners - ik ook - van dromen."

TERUG NAAR DE TOP

In de toekomst gaat Remco Evenepoel die grote overwinningen zeker blijven najagen. "Het was het jaar van terug naar de top komen. Ik denk dat ik op het einde van het jaar net op tijd aan die top ben geraakt. Het is sowieso wel een extra prikkel naar volgend jaar toe om dan wel een grote vis te pakken."