Ineos-mannen gaan voor Britse titel op de weg, vooral Hayter maakte recent indruk: "Alsof je weer even junior bent"

Er staat zowaar nog een titel op het spel in een best groot wielerland: Groot-Brittanië. Ethan Hayter wil voor Ineos de titel binnenhalen, nadat hij ook al Brits kampioen tijdrijden werd. Er zijn nog andere gegadigden, want ook titelverdediger Ben Swift rijdt bij hem in de ploeg.

Beiden blikken vooruit op de site van Ineos. "Elke keer ik de trui aantrek, krijg ik een beetje meer motivatie", beschrijft Swift het dragen van de kampioenentrui. "Ik wil 'm zeker houden. Winnen in 2019 was een enorme opluchting voor mij."

© photonews

Dat had ook te maken met de recente geschiedenis. "Om uiteindelijk te winnen, nadat ik er in het verleden al dicht bij was, maakte het heel speciaal. Ik was zwaar gevallen in februari van dat jaar. Om dan te herstellen en het nationaal kampioenschap te winnen, was geweldig."

Ethan Hayter streed in de Ronde van Groot-Brittanië met Wout van Aert om de eindzege, won daar een rit en werd ondertussen ook Brits kampioen tijdrijden. "Ik ben enigszin vermoeid na dit 'blok' van koersen, maar de vorm is nog altijd goed. Ik zal er voor gaan met Swift en Owain Doull."

© photonews

Het Brits kampioenschap op de weg, dat is altijd iets bijzonder, weet Hayter. "Het is altijd één van de moeilijkste koersen van het jaar. We zijn met niet veel renners van de ploeg aan de start, we kunnen de koers dus niet controleren. We zullen gewoon de hele tijd vooraan koersen. Het is alsof je weer even junior bent, die koersstijl is het zowat."