Strategie bekend voor aanval op werelduurrecord van Victor Campenaerts

Op 3 november speelt Victor Campenaeerts mogelijk zijn werelduurrecord kwijt. De strategie waarmee zijn uurrecord aangevallen zal worden, is nu reeds bekend. Alex Dowsett, die dan zijn werelduurrecordpoging zal ondernemen, heeft die uit de doeken gedaan.

Dowsett laat niets aan het toeval over en trekt voor zijn werelduurrecordpoging naar het Mexicaanse Aguascalientes, net als Campenaerts deed. In een gesprek met Cyclingnews laat de Brit weten hoe hij het voorts gaat aanpakken. "Ik ga op het schema van Victor rijden, of de rondetijden die nodig zijn om het werelduurrecord van Victor te breken."

In het begin zal dat wel lukken, maar het is kwestie om het een uur vol te houden en liefst nog te versnellen naar het einde toe. "Bij mijn vorige recordpoging ging ik pas voluit in de laatste vijf minuten. Omdat ik dat nu al eens gedaan heb, weet ik dat ik het tempo in de laatste twintig minuten kan opvoeren, als ik een goede dag heb."

MIKKEN OP 350 WATT

Aan een behoorlijk tempo beginnen om in de laatste twintig minuten te versnellen: dat is dus het plan van Dowsett. En aan welke wattages gaat hij zijn werelduurrecordpoging afwerken? "Het duwen van 350 Watt is min of meer wat we verwachten. Victor zat rond de 340 en ik ben iets groter dan hem en de technologie is er sindsdien ook nog wat op vooruit gegaan."