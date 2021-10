Ceylin del Carmen Alvarado klaar om comeback te maken

De Nederlandse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is zondag van de partij op de wereldbekercross in Zonhoven.

De Europese kampioen was er niet bij op de eerste drie crossen in de Verenigde Staten. Ze stond aan de kant, zo liet Alpecin-Fenix weten, door een verstoord bloedbeeld.

"Ceylin voelt zich goed genoeg om weer van start te gaan en dat is natuurlijk mooi nieuws", zei Gerben de Knegt toen hij vandaag zijn selectie bekend maakte.

Marianne Vos is dan weer niet van de partij. “Dat Marianne nu even rust zou nemen, wisten we vooraf. We beschikken gelukkig over een brede groep met sterke rensters.”