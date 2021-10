Patrick Lefevere gaat langs bij muurtje waar Evenepoel viel in de Ronde van Lombardije: "Hij mag blij zijn dat hij nog leeft en er niks aan heeft overgehouden"

Op VTM was de documentaire "Ik ben Remco" te zien. Daarbij ging Patrick Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, langs bij het muurtje waarbij Evenepoel ten val kwam in de Ronde van Lombardije vorig jaar.

Het was een zeer akelige val van Evenepoel in de Ronde van Lombardije. Er was lang heel wat onzekerheid over de toestand van onze landgenoot, maar gelukkig viel de schade mee bij Evenepoel, want het had veel erger kunnen zijn.

Ook Lefevere vindt dat Evenepoel er met de schrik vanaf is gekomen. "Ten eerste mag hij blij zijn dat hij nog leeft en ten tweede is het goed dat hij er niks aan heeft overgehouden. Hij had verlamd kunnen zijn. De camera bleef er toen lang bij, waar kritiek op kwam, aangezien het sensatie zoeken was, maar ik ben blij dat ik kon zien dat hij nog bewoog", aldus Lefevere en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.