Iedereen lijkt het erover eens: "Wout of Mathieu hadden daar niks aan veranderd"

De wereldbeker veldrijden hield drie crossen in de Verenigde Staten, maar van publieke aandacht was er zo goed als niets.

Niels Albert stelt vast dat er geen belangstelling is voor de cross in de Verenigde Staten. “Sinds ik in 2014 voor de eerste keer naar Las Vegas trok, is er geen honderd man bij gekomen langs het parcours”, vertelt Albert aan HLN.

Enige mogelijke oplossing is een Amerikaan vinden die veldritten kan winnen, maar dat krijg je uiteraard niet zo meteen geregeld. Zelfs Europese toppers zouden geen extra volk lokken.

“Ik ben niet zeker dat de aanwezigheid van Wout of Mathieu in Waterloo, Fayetteville of Iowa iets aan die lauwe belangstelling had kunnen veranderen”, gaat Albert verder.

Hopelijk is er voor het WK in Fayetteville wel wat meer aandacht. Normaal moeten de Amerikanen daar wel wat warmer voor lopen.