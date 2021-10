Stan Dewulf leeft op wolk na zege in Boucles de l'Aulne: "Nooit met zo'n goed gevoel gezeten"

Stan Dewulf greep net naast de overwinning in Parijs-Tours, maar maakte dat zondag goed in de Boucles de l'Aulne.

De overwinning geeft hem een goed gevoel richting volgend seizoen, na toch een minder voorjaar. “Ik zoek niet graag excuses, maar in januari raakte ik besmet met Covid. Dat moet nog in mijn lijf hebben gezeten. Mentaal was dat een zware periode”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

De overwinning van zondag geeft hem veel goede moed voor de toekomst. “Ik denk niet dat ik al ooit met zo'n goed gevoel aan het tussenseizoen ben begonnen. Wat ik ga doen? Normaal blijf ik altijd vier weken van de fiets. Ik ga me tweeënhalve week bij mijn vriendin voegen die bezig is aan een roadtrip door Europa. Ik ga mee Slovenië en Noord-Italië doen.”

AG2R-manager Vincent Lavenu geeft Dewulf een beschermde rol voor volgend jaar. “Voeten op de grond. Mijn rol zal sowieso dieper in de finale liggen, maar de grote koersen blijf ik in steun rijden van Greg en Oliver. Ik moet me tonen in de kleine wedstrijden. Laat me eerst maar eens proberen om een koers als Le Samyn te winnen. We gaan in november bespreken hoe volgend jaar eruitziet. Op dit moment is dat het laatste van mijn zorgen.”