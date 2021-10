Alicia Franck is iedereen de baas en knalt naar winst bij de dames in Ardooie, ook nog andere Belgische op podium

Geen tv-beelden, maar wel cross op deze donderdag in Ardooie. Alicia Franck heeft bij de dames de gelegenheid aangegrepen om een mooie overwinning te boeken. De Proximus-renster liet iedereen achter en ging zo op weg naar de zege. Suzanne Verhoeven werd tweede.

Het was in Ardooie vooral uitkijken naar enkele Belgiche veldrijdster als Franck, Verhoeven, Vanderbeken etc. Met daarnaast onder andere ook de Spaanse González Blanco en de Nederlandse Kaptheijns aan de start. Het was echter de Britse Mellor die aanvankelijk nog gelijke tred kon houden.

Dat was echter geen blijvend verhaal. Franck kwam in de Wereldbekercrossen in de VS al aardig voor de dag en het was dus niet onlogisch dat ze op de natte ondergrond in Ardooie die lijn doortrok. Franck beheerste het tweede deel van de cross en liet de overwinning niet meer uit haar handen glippen.

DUEL VERHOEVEN - MELLOR

Het werd wel nog een boeiend duel tussen Suzanne Verhoeven en Mellor voor de tweede plaats. Verhoeven zou die in haar voordeel beslechten, Mellor verzekerde zich wel van de laatste podiumplek.