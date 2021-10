Frisse Sweeck zet in modder in Ardooie meteen puntjes op de i, podiumplek voor David van der Poel

Laurens Sweeck zakte niet af naar de VS voor de WB-crossen. Uiteraard zou hij er in Ardooie meer dan klaar voor zijn om eindelijk nog eens helemaal los te gaan. Sweeck was de beste in de Kermiscross. Dat was van meet af aan duidelijk.

Reeds in het begin van de wedtrijd vertoonde Sweeck tekenen van een goede dag. Na een paar rondje had hij al ruimschoots afstand genomen van de rest. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was vertrokken voor een lange solo, die hij met brio zou afronden. Achter hem kwamen er een aantal veldrijder in actie voor de podiumplaatsen. Mees Hendrikx reed een goede cross. Samen met David van der Poel sloeg hij een kloof ten opzichte van de andere achtervolgers. Ook zij konden Sweeck echter niet meer bijhalen. DAVID VAN DER POEL TWEEDE Van der Poel reed nog naar een mooie tweede plaats. Ook de nummer drie in Ardooie, Mees Hendrikx, mag fier zijn op zijn wedstrijd.