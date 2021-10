Geen Michael Vanthourenhout in Ardooie: "Moest naar het ziekenhuis om onderzoeken te laten doen"

Dat heeft zijn ploeg via sociale media laten weten. "Hij keek uit naar de Kermiscross in Ardooie, maar helaas zal Michael Vanthourenhout niet van start kunnen gaan", klinkt het in de mededeling. Vanthourenhout is ziek en het is op het eerste zicht vrij serieus.

"Michael is opgestaan met hevige maagproblemen. Hij moest zelfs naar het ziekenhuis om een aantal medische onderzoeken te laten uitvoeren", staat ook nog op de Twitterpagina van Pauwels Sauzen-Bingoal te lezen. Hopen maar dat de resultaten van die onderzoeken goed meevallen.

He was looking forward to the #Kermiscross in #Ardooie, but unfortunately @vth_michael will not be able to start: Michael woke up with severe stomach problems today, and even had to go to hospital to have some medical examinations. Get well soon 🍀 pic.twitter.com/UYIWA9PMeq