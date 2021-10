Resultaten bekend van inval bij Bahrein Victorious tijdens de Tour de France

Een onaangename verrassing was het voor Dylan Teuns en zijn ploegmaats bij Bahrein tijdens de Tour. Plots werd er bij de wielerformatie een inval uitgevoerd door de Franse politie. Er werd nadien niet gecommuniceerd over een bepaalde reden en alle renners mochten ook verder rijden in de Tour.

Er is nu ook meer duidelijkheid gekomen over wat die inval heeft opgeleverd. Volgens de National Library of Medicine heeft het ermee te maken dat bij meerdere renners in het haar tinazidine werd opgespoord. Voor alle duidelijkheid: dat middel staat niet op de lijst van WADA met verboden middelen.

Sowieso kunnen op basis hiervan dus geen renners uitgesloten of gestraft worden. Het is ook niet duidelijk of renners van Bahrein Victorious dit middel herhaaldelijk gebruikt hebben. Mogelijk vond men het vooral verdacht dat ze aan dit middel zijn geraakt.

OP VERZOEK VAN VOLKSGEZONDHEID

Het laboratorium dat de haarsamples onderzocht, deed dit op verzoek van de Franse volksgezondheidspolitie. In elk geval lijkt Bahrein Victorious dus niet onmiddellijk één of andere sanctie te moeten vrezen.