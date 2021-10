UPDATE: Kopecky en 21-jarige Dens schenken België twee medailles op WK op de piste, goud voor Ganna & co

Lotte Kopecky en Tuur Dens waren de Belgen die donderdag op het WK op de piste in actie kwamen. Dat heeft twee medailles opgeleverd: Kopecky werd tweede in de afvalling, Dens haalde hetzelfde resultaat in de scratch. In de ploegenachtervolging hielp Ganna Italië aan goud.

Italië had al geïmponeerd door in de halve finales onder de 3'47" te duiken. Het schakelde zo Groot-Brittanië uit, dat later wel nog de bronzen medaille zou veroveren; Frankrijk geraakte niet aan die tijd, maar plaatste zich wel voor de finale.

𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲!!! 🇮🇹🥇🌈@GannaFilippo and the Italian squad add a team pursuit world title to their Olympic gold after a strong ride at #Roubaix2021.



Congrats too to @ethan_hayter who takes a bronze with Team GB 🇬🇧🥉 pic.twitter.com/XcDOUP4GE9 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 21, 2021

De Fransen waren dus nog de enigen die in de weg stonden van een Italiaanse wereldtitel. In de finale rekenden Ganna & co ook met hen af: goud voor Italië dus, zilver voor Frankrijk. Ook op de Olympische Spelen had dit Italiaanse team al goud veroverd.

Update: 's Avonds was het dan aan de Belgen, met eerst de 21-jarige Tuur Dens in de scratch. Die schoof op het goede moment naar voren en moest enkel Grondin voor zich dulden. Schitterend gedaan van de youngster! Met Kopecky hadden we bij de dames een medaillekans in de afvalling. Ook zij veroverde een hele mooie zilveren medaille, Letizia Paternoster werd wereldkampioene.