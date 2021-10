Alpecin-Fenix komt met goed nieuws: Europees kampioene veldrijden is er klaar voor en start in Zonhoven

Daar is ze weer! Alpecin-Fenix heeft de terugkeer aangekondigd van de Europees kampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado. In Zonhoven zal ze er opnieuw bij zijn, nadat de veldritwereld haar de voorbije weken moest missen.

Dat had te maken met een verstoord bloedbeeld dat bij de Nederlandse werd vastgesteld. Dat probleem is nu verholpen. Haar ploeg bevestigt via sociale media dat ze mee zal rijden in de Wereldbeker in Zonhoven. "De performance staff en medische staff hebben vastgesteld dat haar bloedbeeld genormaliseerd is", klinkt het.

Dat is dus de voornaamste reden voor haar terugkeer, samen met het feit dat de recente trainingen goed verlopen zijn. "De laatste drie weken zijn de traingen verlopen zoals voorzien. Na de cross in Zonhoven zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden."

Op basis van die evaluatie kunnen ze dan bij Alpecin-Fenix het verdere veldritprogramma van Ceylin del Carmen Alvarado bepalen.