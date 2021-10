Onder meer nieuwe renner Deceuninck-Quick-Step en renner INEOS Grenadiers bezorgen Groot-Brittannië medaille op het WK baanwielrennen

Groot-Brittannië heeft een medaille behaald op het WK baanwielrennen. In de ploegenachtervolging eindigde het land op een knappe derde plaats. Bij Groot-Brittannië nam heel wat bekend volk deel aan deze ploegenachtervolging.

Zo reed onder meer Ethan Vernon mee. Hij is voorlopig nog niet heel bekend, maar het Britse talent rijdt vanaf volgend seizoen voor Deceuninck-Quick-Step. Ook Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Charlie tanfield en Ollie Wood waren erbij in de ploegenachtervolging.

BRONZE for the Great Britain Cycling Team in the Men's Team Pursuit!!! 🥉@EthanVernon22, @CharlieTanfield, @ethan_hayter and @olliewood95 beat Denmark for a World Championships podium! 👏#Roubaix2021 #GBCT pic.twitter.com/RwKW7H2M8Q