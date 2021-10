Opvallend: Franse topsprinter brengt eigen boek uit

Arnaud Démare kende een matig seizoen, maar op het einde van het wielerjaar kon de Franse sprinter met Parijs-Tours alsnog een mooie zege boeken. Naast de koers is Démare nog met enkele opvallende zaken bezig.

Zo gaat de Franse topsprinter van Groupama-FDJ een eigen boek uitbrengen. Démare maakte zelf het nieuws bekend op Twitter. Het boek krijgt de naam "Een jaar in mijn wiel" en zal vanaf 10 november te koop zijn.

"Ik ben erg opgewonden en blij om de release aan te kondigen van mijn boek "Een jaar in mijn wiel" in samenwerking met Mathieu Coureau, gepubliceerd door Talent Sport. Vanaf 10 november in de boekhandel", aldus Démare.