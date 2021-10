Opvallend: nieuwe vorm van doping? Medicijn tegen spierspasmen is opgedoken in het peloton

De laatste seizoenen komen er minder dopingverhalen naar buiten in het peloton, maar nu is wel weer bizar nieuws opgedoken. Zo zou iemand uit het peloton een medicijn tegen spierspasmen gebruiken.

Voorlopig is het niet verboden, maar men weet nog niet of het middel prestatiebevorderende eigenschappen heeft. Het medicijn wordt normaal gezien gebruikt voor de zenuwziekte MS en is nu dus volgens Het Laatste Nieuws opgedoken in het peloton.

Het is nog niet duidelijk wie het gebruikt zou kunnen hebben, dus het blijft wachten op meer details, maar de kans is groot dat het medicijn is opgedoken in de Tour de France, aangezien er in het verslag wordt gesproken over "een internationale wielerronde van drie weken in Frankrijk". Afwachten wat het Wereldantidopingagentschap WADA hiermee gaat doen.